Fußball-Bundesliga: Bayern München gewinnt mit 3:0 gegen Stuttgart

Zum Fußball: In der Bundesliga hält der FC Bayern Anschluss an Tabellenführer Leverkusen. Die Münchner gewannen am Abend daheim mit 3:0 gegen Stuttgart und sind Tabellenzweite. Leverkusen hatte zuvor Frankfurt besiegt - ebenfalls mit 3:0. Im dritten Sonntagsspiel setzte sich Freiburg gegen Köln mit 2:0 durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 06:00 Uhr