Fußball-Bundesliga: Bayern gewinnt in Mönchengladbach

Mönchengladbach: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga auch sein drittes Saisonspiel gewonnen. Bei Borussia Mönchengladbach setzten sich die Bayern mit 2:1 durch. Der FC Augsburg dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg: Zuhause gegen den VfL Bochum hieß es am Ende 2:2. Die weiteren Ergebnisse: Stuttgart - Freiburg 5:0. Bremen - Mainz 4:0. Hoffenheim - Wolfsburg 3:1. Leverkusen - Darmstadt 5:1. Leverkusen ist damit Tabellenführer, dicht gefolgt von den Bayern. Augsburg ist Zwölfter. Und noch Ergebnisse aus der zweiten Bundesliga: Magdeburg - Hertha BSC 6:4 Wiesbaden - Schalke 1:1 Kiel - Paderborn 2:1. Der 1. FC Nürnberg spielt zur Stunde in Kaiserslautern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 20:45 Uhr