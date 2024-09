Fußball-Bundesliga: Bayern gewinnt 5:0 in Bremen

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern 5:0 gegen Bremen gewonnen. Bochum und Kiel trennten sich 2:2, Freiburg siegte 3:0 in Heidenheim und Union Berlin setzte sich mit 2:1 gegen Hoffenheim durch. Im Abendspiel war Frankfurt mit 2:0 gegen Mönchengladbach erfolgreich. In der zweiten Fußball-Bundesliga mussten die beiden fränkischen Klubs heute Niederlagen einstecken. Der 1. FC Nürnberg verlor 0:2 gegen Hertha BSC, die Spielvereinigung Greuther Fürth unterlag in Braunschweig ebenfalls 0:2. Das rheinische Derby zwischen Düsseldorf und Köln endete 2:2.

