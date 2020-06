Fußball-Bundesliga: Bayern besiegt Gladbach

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern München mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Tore für die Münchner schossen Joshua Zirkzee und Leon Goretzka, zudem erzielte Bayern-Spieler Benjamin Pavard ein Eigentor. Nachdem der Tabellen-Zweite Dortmund am Nachmittag mit 1:0 in Düsseldorf gewinnen konnte, bleiben die Bayern mit 7 Punkten Vorsprung an der Tabellen-Spitze und könnten am Dienstag im Spiel gegen Bremen die Meisterschaft gewinnen. Zudem spielten: Paderborn – Bremen 1:5 Köln – Union Berlin 1:2 Wolfsburg – Freiburg 2:2 und Hertha BSC – Frankfurt 1:4.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 08:30 Uhr