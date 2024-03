Fußball-Bundesliga: Bayerische Vereine feiern Auswärtssiege

Zum Fußball: In der Bundesliga können die beiden bayerischen Vereine Auswärtssiege verbuchen, obwohl sie zunächst in Rückstand geraten waren. Der FC Bayern München siegte 5 : 2 in Darmstadt, Der FC Augsburg setzte sich mit 3 : 1 in Wolfsburg durch. Außerdem spielten: Hoffenheim-Stuttgart 0 : 3 Heidenheim - Mönchengladbach: 1 : 1 Union Berlin - Bremen: 2 : 1 und Mainz - Bochum: 2 : 0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 03:00 Uhr