Fußball Bundesliga: Augsburg verliert zuhause gegen Wolfsburg

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leverkusen: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg zu Hause eine Niederlage kassiert. Gegen Wolfsburg hieß es am Ende 0:2. Bayer Leverkusen hat den VfB Stuttgart 5:2 geschlagen. Schalke verliert Zuhause gegen Leipzig 0:3. Mainz schlägt Berlin 1:0. Und Freiburg gewinnt gegen Dortmund 2:1. Die Partie am Abend bestreitet Gladbach zuhause gegen Köln. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg in Darmstadt 2:1 gewonnen. In der Tabelle steht der Club jetzt auf Platz 12. Außerdem spielten Braunschweig - Hannover 1:2 und Osnabrück - Bochum ebenfalls 1:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 18:00 Uhr