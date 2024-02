Fußball-Bundesliga: Augsburg verliert, Leverkusen gewinnt

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Augsburg gegen den Tabellenvorletzten Mainz mit 0 zu 1 verloren. Beim Spiel in Mainz gab es ebenso wie bei den meisten anderen lange Unterbrechungen wegen Fanprotesten im Investoren-Streit. Leverkusen konnte seine Tabellenführung beim Spiel in Heidenheim durch einen 2 zu 1-Sieg ausbauen. Der FC Bayern tritt erst morgen in Bochum an. Die übrigen Ergebnisse: Wolfsburg - Dortmund 1 zu 1 Hoffenheim - Union Berlin 0 zu 1 Darmstadt - Stuttgart 1 zu 2. Am Abend trennten sich Leipzig und Mönchengladbach 2 zu 0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 21:15 Uhr