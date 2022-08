Fußball-Bundesliga: Augsburg verliert knapp, Leverkusen geht unter

Nachrichtenarchiv - 20.08.2022 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg sein Spiel gegen Mainz knapp verloren. Am Ende der mit viel Einsatz geführten Partie hieß es 1:2. Der Mainzer Siegtreffer fiel in der 93. Minute. Denkbar schlecht in die Saison gestartet ist Bayer Leverkusen - mit der dritten Niederlage im dritten Spiel. Der Champions-League-Teilnehmer verlor zuhause gegen Hoffenheim mit 0:3 und ist nun Tabellenletzter mit null Punkten. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund - Bremen 2:3. Stuttgart - Freiburg 0:1 Wolfsburg - Schalke 0:0. Im Abendspiel empfängt Union Berlin die Gäste aus Leipzig. Der FC Bayern ist morgen in Bochum zu Gast.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 17:45 Uhr