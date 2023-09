Fußball-Bundesliga: Augsburg verliert in Leipzig

Leipzig: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg 0:3 in Leipzig verloren. Dortmund setzte sich mit zwei späten Toren kurz vor Schluss 4:2 in Freiburg durch. Die weiteren Ergebnisse: Bochum gegen Eintracht Frankfurt: 1:1, Wolfsburg - Union Berlin 2:1, Köln - Hoffenheim 1:3 und Mainz - Stuttgart 1:3. Im Abendspiel der zweiten Liga hat Schalke gegen Magdeburg 4:3 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 23:00 Uhr