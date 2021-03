Fußball-Bundesliga: Augsburg unterliegt in Freiburg 0:2

Kanzleramt will den Lockdown bis zum 18. April verlängern

Berlin: Das Kanzleramt will morgen bei den Beratungen mit den Ländern auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April drängen. So steht es in einem Beschlussentwurf, der seit heute Abend vorliegt. Darin heißt es, ohne deutlich einschränkende Maßnahmen werde die Zahl der Neuinfektionen so schnell steigen, dass bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich sei. Das Kanzleramt mahnt außerdem, die vereinbarte Notbremse bei einem Inzidenzwert von 100 konsequent umzusetzen. Dann soll es nicht nur keine weiteren Öffnungen geben, sondern zusätzliche Einschränkungen. So werden etwa Ausgangsbeschränkungen vorgeschlagen. Von Reisen über Ostern rät das Kanzleramt im In- und Ausland ab. Auf eine Verlängerung des Lockdowns hatten sich zuvor schon die SPD geführten Länder geeinigt. Sie wollen vorschlagen, Urlaub im eigenen Bundesland zu erlauben, solange die Menschen sich selbst versorgen, etwa in Ferienwohnungen oder Wohnwagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 21:00 Uhr