Fußball-Bundesliga: Augsburg spielt gegen Union Berlin unentschieden

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Augsburg bei Union Berlin ein 2:2-Unentschieden geholt. Außerdem spielten: Leipzig gegen Freiburg 3:1, Frankfurt gegen Hoffenheim 4:2, Schalke gegen Mainz 1:0, und Köln gegen Leverkusen 1:2 In der 2. Bundesliga spielte Nürnberg in Rostock 1:1. Regensburg gegen Braunschweig ebenfalls 1:1. Greuther Fürth gegen Hamburg 1:0 und Sandhausen gegen Heidenheim 3:4. Es ist 23 Uhr...

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 23:00 Uhr