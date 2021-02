Fußball-Bundesliga: Augsburg gewinnt in Mainz 1:0

Söder warnt vor "Öffnungsrausch"

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat erneut vor einem überstürzten Ausstieg aus dem Lockdown gewarnt. Dem BR sagte er mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen in der kommenden Woche, man dürfe jetzt nicht in eine Art Öffnungsrausch verfallen und so eine dritte Welle riskieren. Er plädierte für regionale Differenzierungen der Einschränkungen, falls etwa einzelne Städte oder Landkreise sehr niedrige oder hohe Inzidenzen aufwiesen. Das einheitliche Prinzip müsse aber lauten: Öffnen mit Vorsicht und Augenmaß. Söder sprach sich zudem noch einmal dafür aus, das Präparat des Herstellers AstraZeneca für alle freizugeben, die sich impfen lassen wollten. Er sprach von einer absurden Situation, in der sich viele gerne impfen lassen würden, gleichzeitig aber Impfstoff liegen bleibe. Jeder Geimpfte sei ein Schutz für sich, aber auch für andere, so Söder weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 17:30 Uhr