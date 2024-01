Fußball-Bundesliga: Augsburg gewinnt, FC Bayern verliert

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg am Abend bei Borussia Mönchengladbach gewonnen. Die Schwaben siegten nach Rückstand noch mit 2:1 und klettern damit auf Tabellenplatz zehn. Der FC Bayern hatte vorher sein Heimspiel gegen Werder Bremen mit 0:1 verloren. Bei der Handball-EM geht es für die deutsche Mannschaft am Abend gegen Ungarn weiter. Das Spiel in Stuttgart beginnt um 20.30 Uhr. DHB-Sportvorstand Kromer forderte für ein Weiterkommen mehr Tempo im Angriffsspiel.

