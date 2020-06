Fußball-Bundesliga: Augsburg fährt wichtigen Sieg im Abstiegskampf ein

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Der FC Augsburg hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Bundesliga gemacht. Die Schwaben gewannen beim FSV Mainz 05 mit 1:0 und erhöhte den Abstand zur Abstiegszone auf sieben Zähler. Im zweiten Sonntagsspiel trennten sich Schalke 04 und Bayer Leverkusen 1:1. In der zweiten Liga ist der Karlsruher SC durch einen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am 1. FC Nürnberg vorbeigezogen und der Club damit auf den Relegationsplatz abgerutscht. Außerdem spielten St. Pauli gegen Erzgebirge Aue 2:1 und Darmstadt gegen Hannover 3:2.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 20:00 Uhr