Fussball-Bundeliga: Leipzig schlägt Dortmund mit 2 zu 1

Zum Fussball: In der Fußball-Bundesliga kann sich der Spitzenreiter FC Bayern von Verfolger Dortmund etwas absetzen. Denn die Borussen haben am Abend in Leipzig 1:2 verloren. Der Rekormeister gewann zuvor 2 zu 1 gegen Freiburg. Die weiteren Ergebnisse des 11. Spieltags: Wolfsburg - Augsburg 1 zu 0, Stuttgart - Bielefeld 0 zu 1 und Bochum - Hoffenheim 2 zu 0. // Heute spielen in der ersten Liga noch Hertha gegen Leverkusen, Köln gegen Union Berlin und Fürth gegen Frankfurt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 06:00 Uhr