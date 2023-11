Fußball: Bochum holt ersten Sieg - Mainz kündigt Ghazi

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Bochum zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen. Der VfL setzte sich mit 2:1 bei Aufsteiger Darmstadt durch. Heute Nachmittag spielt Augsburg in Köln, am Abend ist Bayern München zu Gast in Dortmund. Mainz 05 hat den Vertrag mit Fußballprofi Anwar El Ghazi beendet. Dem Niederländer sei "mit sofortiger Wirkung gekündigt" worden, teilte der Bundesligist gestern Abend mit. El Ghazi hatte nach dem Angriff der Hamas auf Israel einen pro-palästinensischen Beitrag gepostet. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen deswegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 07:00 Uhr