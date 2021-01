Fußball: Bochum gewinnt bei St. Pauli

Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs erwartet

Amsterdam: In der EU steht die Zulassung eines dritten Corona-Impfstoffs kurz bevor. Die europäische Arzneimittelbehörde will heute ihre Entscheidung über das Mittel von AstraZeneca bekannt geben. Der Impftstoff des britisch-schwedischen Herstellers ist deutlich billiger und einfacher zu lagern als die Mittel von Biontech und Moderna. Wegen fehlender Daten sollen in Deutschland allerdings voraussichtlich nur unter 65-Jährige damit geimpft werden. - Im Streit über die Liefermengen mit der EU lenkt Astrazeneca offenbar etwas ein. Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung sollen nun doch mehr Impfdosen geliefert werden, als zuletzt angekündigt. Wie viel genau ist nicht bekannt. Auch plant der Pharmahersteller, den entsprechenden Vertrag mit der Europäischen Kommission nun doch - zumindest teilweise - zu veröffentlichen. Weltärztepräsident Montgomery fordert für den in der EU hergestellten AstraZeneca-Impfstoff ein Exportverbot. Er kritisierte, dass das Unternehmen seine Lieferzusagen für Großbritannien genau einhalte, für die EU aber nur einen Bruchteil der zugesagten Impfdosen liefere.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 07:00 Uhr