Fußball: Augsburg verliert in Stuttgart

Zum Fußball: In der letzten Partie des 33. Bundesliga-Spieltages hat der FC Augsburg am Abend beim VfB Stuttgart 0:4 verloren. Zuvor trennten sich Eintracht Frankfurt und St. Pauli 2:2-Unentschieden. Am Nachmittag verlor Leverkusen zu Hause 2:4 gegen Dortmund. - In der 2. Liga muss Greuther Fürth weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Franken spielten in Hannover 1:1 und haben damit vor dem letzten Spieltag nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der bereits abgestiegene Jahn Regensburg spielte 2:2 gegen Karlsruhe, Kaiserslautern bezwang Darmstadt mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 21:00 Uhr