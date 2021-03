Fußball: Augsburg verliert in Freiburg

In der EU sinkt das Vertrauen in Corona-Impfstoff von Astrazeneca

London: Viele EU-Bürger haben immer weniger Vertrauen in den Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Laut einer Umfrage des britischen Instituts Yougov hält eine Mehrheit der Menschen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien den Wirkstoff für unsicher. Nur 32 Prozent der Bundesbürger stufen ihn als sicher ein. Ein ganz anders Bild bot sich in Großbritannien wo mehr als drei Viertel der Bürger angaben, dass sie den Astrazeneca-Impfstoff für sicher halten. Südafrika hingegen will ihn nicht mehr verwenden. Die Regierung in Johannesburg verwies darauf, dass er nur begrenzten Schutz gegen die in Südafrika grassierende Virusvariante biete.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.03.2021 05:00 Uhr