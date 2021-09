Fußball: Arbeitssieg gegen Liechtenstein

Abba will nach fast 40 Jahren neues Album vorlegen

London: Fast 40 Jahre nach ihrer Trennung hat die schwedische Kultband Abba ein neues Album angekündigt. Wie die beiden Bandmitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus bei einer Live-Übertragung im Internet erklärten, soll die neue Platte mit dem Titel "Voyage" am 5.November veröffentlicht werden. Bei der Veranstaltung wurden zwei neue Abba-Songs präsentiert. Außerdem kündigte die Band eine neue Konzert-Show in London an. Dabei werden 22 der größten Abba-Hits präsentiert, allerdings nicht von den Musikern selbst, sondern von Hologrammen, die so aussehen wie die Bandmitglieder Ende der 70er Jahre. Abba wurde mit Hits wie "The winner takes it all", "Dancing Queen" und "Waterloo" weltberühmt, 1982 löste sich die Band auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 22:00 Uhr