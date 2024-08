Fußball-2. Liga: Regensburg gewinnt, Fürth spielt unentschieden

Regensburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger Jahn Regensburg am zweiten Spieltag seinen ersten Sieg eingefahren. Die Oberpfälzer gewannen in einem Duell zweier Liga-Neulinge 1:0 gegen den SSV Ulm. Greuther Fürth kam beim 1. FC Kaiserslautern zu einem 2:2-Unentschieden. Morgen empfängt unter anderem der 1. FC Nürnberg das Team von Schalke 04.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 21:00 Uhr