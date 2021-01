Fußball-2. Bundesliga: HSV besiegt Osnabrück 5:0

Bayern verschiebt wegen Corona alle Schulabschlussprüfungen

München: Das Kultusministerium hat die Abschlussprüfungen für alle Schularten um zwei bis drei Wochen nach hinten verschoben. An den Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen beginnen die Prüfungen Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli, an den Fach- und Berufsoberschulen am 10. Juni. Die Abiturprüfungen am Gymnasium starten am 12. Mai. In der Oberstufe der Gymnasien und in der Grundschule werden zudem die Zahl der Klausuren und Probearbeiten nochmals reduziert. Kultusminister Piazolo sagte, dieses Schuljahr im Zeichen der weltweiten Corona-Pandemie erfordere besondere Maßnahmen. Der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband sprach von einem notwendigen Schritt, es gebe aber noch Gesprächsbedarf, etwa beim Übertrittszeugnis für Grundschüler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2021 20:00 Uhr