Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen erneut gescheitert

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bochum: Die Übernahme des Berliner Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen durch den Konkurrenten Vonovia ist zum zweiten Mal gescheitert. Wie Vonovia mitteilte, nahmen zu wenige Aktionäre der Deutsche Wohnen das Übernahmeangebot an. Bis zum Fristende heute um 18 Uhr kamen nur knapp 48 Prozent Zustimmung zusammen. Damit steht der größte Zusammenschluss in der deutschen Wohnimmobilien-Branche vor dem Aus. Schon 2016 hatte Vonovia-Chef Buch versucht, den Wettbewerber zu kaufen. Das Bundeskartellamt hatte zugestimmt. Vonovia hatte außerdem Zugeständnisse an den Berliner Senat gemacht, unter anderem die Deckelung von Mietsteigerungen in den kommenden drei Jahren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.07.2021 23:15 Uhr