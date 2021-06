Further Drachenstich ist wieder abgesagt

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Furth im Wald: Der Further Drachenstich wird auch in diesem Jahr ausfallen. Das haben die Verantwortlichen bekannt gegeben. Bürgermeister Bauer sagte dem BR, das Festspiel sei aufgrund der Auflagen aus wirtschaftlicher Sicht nicht durchführbar. Unter anderem würden die Abstandsregeln die Zuschauerzahl zu stark einschränken. Zudem käme in der gegenwärtigen Situation „kaum Festspielatmosphäre“ auf. Stattdessen soll es als Alternativprogramm eine Art Mittelalterfest geben, und die Stadt soll genauso geschmückt werden, wie sonst zu Festspielzeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 19:00 Uhr