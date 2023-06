Fundstücke im Fall "Maddie" werden untersucht

Meldungsarchiv - 01.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Braunschweig: Nach der mehrtägigen Suchaktion in Portugal im Fall "Maddie" beginnen die Ermittler nun mit der Auswertung der sichergestellten Gegenstände. Ob einzelne Fundstücke tatsächlich einen Bezug zum Fall haben, ließe sich derzeit noch nicht sagen, heißt es von der Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Die Behörde ermittelt gegen den Deutschen Christian B. und hatte die Suchaktion im Bereich des Arade-Stausees initiiert. Der 46-Jährige stammt aus der Region Würzburg und ist wegen Sexualdelikten vorbestraft. Das britische Mädchen Madeleine McCann war 2007 als Dreijährige aus der Wohnung ihrer Familie an der Algarve verschwunden. Von Maddie fehlt bis heute jede Spur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 14:00 Uhr