Fumio Kishida zum neuen japanischen Ministerpräsidenten gewählt

Tokio: Das japanische Parlament hat Fumio Kishida zum neuen Regierungschef gewählt. Der frühere Außenminister ist damit der 100. Ministerpräsident des Landes. Der 64-Jährige tritt die Nachfolge von Yoshihide Suga an, der kurz zuvor mit seinem Kabinett zurückgetreten war. Er stand vor allem wegen seiner Corona-Politik und wegen des Festhaltens an den Olympischen Sommerspielen in der Kritik. Japanischen Medienberichten zufolge will der neue Premier Kishida in der kommenden Woche das Parlament auflösen und für Ende Oktober Neuwahlen ansetzen. Kishida ist auch Vorsitzender der regierenden konservativen Liberaldemokratischen Partei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 12:00 Uhr