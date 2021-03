Fukushima-Katastrophe jährt sich zum zehnten Mal

Nachrichtenarchiv - 11.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die Tsunami- und Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima jährt sich heute zum zehnten Mal. Kaiser Naruhito, Kaiserin Masako und Ministerpräsident Suga wollen in der Hauptstadt an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Diese wird jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nur in reduzierter Form abgehalten. Im ganzen Land sind zudem weitere Zeremonien geplant. Zum Zeitpunkt des Unglücks wird es an vielen Orten Schweigeminuten geben. Am 11. März 2011 hatte sich in Fukushima infolge eines schweren Erdbebens und eines Tsunamis das folgenschwerste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 ereignet. Die meisten Todesfälle sind auf den Tsunami zurückzuführen. Bis Dezember 2020 zählte die japanische Polizei fast 16.000 Opfer, viele Menschen werden immer noch vermisst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 06:00 Uhr