Fuggerei in Augsburg feiert 500-jähriges Bestehen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Die Fuggerei feiert ihr 500-Jähriges Bestehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird heute Mittag in Augsburg erwartet, wo sie im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses das Festprogramm eröffnen wird. Danach will sie die Sozialsiedlung besuchen. Bereits gestern ist der Fuggerpavillon auf dem Rathausplatz eröffnet worden. Rund um diesen Pavillon werden in den nächsten fünf Wochen Vorträge und Diskussionen stattfinden, etwa zu der Frage, wie heute Sozialsiedlungen nach dem Vorbild der Fuggerei entstehen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 07:00 Uhr