Fuest warnt vor zu hohen Erwartungen an das Konjunkturpaket

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ifo-Präsident Fuest hat die Verbraucher davor gewarnt, zu viel vom Konjunkturpaket zu erwarten. Im B5-Thema des Tages sagte Fuest, der Kunde könne etwa zur Hälfte von der niedrigeren Mehrwertsteuer profitieren. Die andere Hälfte wird nach seiner Einschätzung bei den Unternehmen bleiben. Von der Konjuktur her sei es aber nicht schlecht, wenn die Firmen davon profitierten, sagte der Ifo-Chef. Schließlich hätten sie ja durchaus Probleme. Den Verbrauchern riet Fuest, bei großen Anschaffungen nach einem Preisnachlass zu fragen. Der Bundesregierung attestierte er, alles zu tun, um die Konjunktur wieder anzuschieben. Da aber die deutsche Wirtschaft sehr exportorientiert sei, komme es auch auf die Entwicklung in anderen Ländern an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2020 18:15 Uhr