Fürther Schulbürgermeister gibt Staatsregierung Mitschuld an Lehrermangel

Fürth: An Bayerns Schulen müssen im neuen Schuljahr zunehmend Unterrichtsstunden mit Quereinsteigern abgedeckt werden. Allein in Stadt und Landkreis Fürth müssten über 1.600 Lehrerwochenstunden auf diese Art und Weise besetzt werden, erklärte Fürths Schulbürgermeister Braun, SPD, im BR-Interview. Der Lehrermangel in Bayern gehe vor allem zu Lasten von Arbeitsgemeinschaften wie Theater-AG, Forscher-Arbeitsgemeinschaft oder Projekte im Sport. Das sei eigentlich das, was die Gemeinschaft der Kinder besonders fördere und die Schüler mit ihren verschiedenen Interessen abhole, so Braun. Im Kultusministerium müsse man sich eingestehen, dass man sich verrechnet habe, kritisierte der SPD-Politiker. Auch, dass immer neue Schüler durch Zuwanderung hinzukämen, sei keine Begründung für den Lehrermangel. Die Berechnungen müssten an die jetzige Situation angepasst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 12:00 Uhr