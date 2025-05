Fürth verliert gegen die Hertha und muss um Klassenerhalt bangen

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Augsburg eine 1:3-Niederlage gegen Holstein Kiel kassiert. In der zweiten Liga muss Greuther Fürth weiter um den Klassenerhalt bangen. Die Spielvereinigung verlor bei der Hertha 0:1. Fürth ist damit nur drei Punkte von einem Relegationsplatz entfernt. Auch Nürnberg verlor am 125. Jahrestag der Vereinsgründung gegen die Gäste aus Elversberg mit 1:3. Der Club bleibt auf Tabellenplatz zehn. Karlsruhe und Kaiserslautern trennten sich 2:2-Unentschieden.

