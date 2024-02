Fürth unterliegt in der 2. Fußball-Bundesliga St. Pauli 2:3

Hamburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli seinen Spitzenplatz in der Tabelle weiter gefestigt. Die Kiez-Kicker bezwangen am Nachmittag Greuther Fürth mit 3:2. Der 1. FC Nürnberg und Abstiegskandidat Osnabrück trennten sich 2:2 und Schalke gewann gegen Braunschweig 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 15:00 Uhr