Fürth spielt in der Fußball-Bundesliga unentschieden

Nachrichtenarchiv - 30.04.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: In der Fußball-Bundesliga haben sich Union Berlin und Greuther Fürth 1:1 getrennt. Am Abstieg der Franken ändert das allerdings nichts mehr. In der zweiten Liga spielten Nürnberg und St. Pauli ebenfalls 1:1. Am Nachmittag will der FC Augsburg mit einem Sieg gegen Köln den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Mit dem Meistertitel bereits in der Tasche ist der FC Bayern in Mainz zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 06:00 Uhr