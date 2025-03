Fürth spielt 1:1 gegen Magdeburg - Kombinierer Geiger holt Bronze

Zum Sport: In der zweiten Fußball-Bundesliga haben sich Fürth und Magdeburg 1:1 getrennt. Außerdem spielten: Hertha BSC - Schalke 1:2 und Ulm - Köln 0:1. Und bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Norwegen hat Kombinierer Vinzenz Geiger aus Oberstdorf Bronze gewonnen. Gold holte Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, Silber ging an seinen Landsmann Jörgen Graabak.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 15:00 Uhr