Fürth scheitert im DFB-Pokal an Viertligist Babelsberg

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth ist in der ersten Runde des DFB-Pokals am brandenburgischen Regionalligisten Babelsberg gescheitert. Die Franken verloren auswärts 4:5 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Ausgeschieden ist auch Bayreuth nach einem 3:6 gegen den Bundesligisten Bielefeld. Der FC Augsburg setzte sich mit 4:2 in Greifswald durch. Auch der 1. FC Nürnberg steht in der zweiten Pokalrunde: Der "Club" gewann 1:0 beim Regionalligisten Ulm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 23:00 Uhr