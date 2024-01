Füracker wirft Lindner Hilflosigkeit bei Bauern-Protesten vor

München: Mit Blick auf die Bauern-Proteste hat der bayerische Finanzminister Füracker seinem Bundeskollegen Lindner Hilflosigkeit vorgeworfen. Er habe die Tragweite der Sache offenbar noch immer nicht verstanden, sagte Füracker. Es sei eine Farce, dass Lindner den Landwirten anbiete, die geplanten Subventionskürzungen beim Agrardiesel mit einem Bürokratieabbau zu kompensieren. Mit diesem Angebot brauche Lindner die Verhandlungen gar nicht erst aufzunehmen, so Füracker. Derweil gehen die Demonstrationen der Bauern auch in Bayern weiter. In Rosenheim und am Tegernsee behinderten Protestfahrten mit Traktoren auch Ausflügler und Ski-Touristen. Zum Höhepunkt der Aktionswoche werden am Montag Tausende Landwirte zu einer Kundgebung in Berlin erwartet.

