Füracker sieht keinen Spielraum für Ausgabensteigerungen

Bayern muss weiter kräftig sparen: Das hat Finanzminister Füracker angesichts der aktuellen Steuerschätzung in Nürnberg mitgeteilt. Der CSU-Politiker rechnet demnach für das kommende Jahr mit einem leichten Plus in Höhe von 100 Millionen Euro. 2027 hingegen erwartet er ein Minus in Höhe von 100 Millionen Euro. Füracker sprach von einer Seitwärtsbewegung auf sehr niedrigem Niveau. Laut Füracker gibt es damit keinen Spielraum für größere Ausgaben. Das Gebot der Stunde ist nach seinen Worten Ausgabendisziplin und kluge Prioritätensetzung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 15:45 Uhr