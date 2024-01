Füracker kritisiert Lindner für Umgang mit Bauern-Protesten scharf

München: Der bayerische Finanzminister Füracker hat seinen Bundeskollegen Lindner scharf für seinen Umgang mit den Bauern-Protesten kritisiert. Er habe deren Tragweite offenbar immer noch nicht verstanden, wenn er den Landwirten vorschlage, die wegfallenden Steuervergünstigungen beim Agrardiesel mit einem Bürokratieabbau zu kompensieren. Dass Lindner das als ein besonderes Entgegenkommen bezeichne sei ein Zeichen seiner Hilflosigkeit, so Füracker. Auch heute hat es im Freistaat wieder Proteste von Bauern gegeben. Laut Polizei waren in Oberbayern rund 2.300 Traktoren unterwegs, etwa in Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und am Tegernsee. Sie behinderten auch den Ausflugsverkehr. Die Aktionswoche der Landwirte soll am Montag mit einer großen Protestkundgebung in Berlin enden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 22:00 Uhr