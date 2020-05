Füracker hält trotz Steuerverlusten an geplanten Investitionen fest

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Krise hat für den Freistaat Bayern massive Steuerverluste zur Folge. Die aktuelle Schätzung geht von fast elf Milliarden Euro bis zum Jahr 2022 aus. Allein für das laufende Jahr sprechen die Experten von etwa 5,5 Milliarden Euro weniger als noch im Herbst prognostiziert. Finanzminister Füracker sagte bei der Vorstellung der Zahlen, nach wie vor sei nichts in Stein gemeißelt, es handele sich lediglich um eine Prognose. Trotz der fehlenden Steuereinnahmen will der CSU-Minister an den geplanten Investitionen festhalten. Füracker betonte, jetzt gehe es darum, Bayern ohne Jammern und Selbstmitleid durch die Krise zu führen. Im September wird dann eine weitere, außerplanmäßige Steuerschätzung erwartet. Sie soll Grundlage für den kommenden Doppelhaushalt sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 18:00 Uhr