Füracker bekräftigt Kritik an neuen Erbschaftssteuer-Regeln

Kurzmeldung ein/ausklappen Viele Einzelhänder in Bayern geben wegen Corona auf

München: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben in Bayern tausende Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Dem Handelsverband zufolge haben in dem Zeitraum etwa 6.500 Läden aufgegeben - mehr als zweieinhalb Mal so viele wie in normalen Jahren. Geschäftsführer Ohlmann verwies darauf, dass nicht an allen Schließungen die Pandemie schuld sei. Die Corona-Krise sei aber die Ursache für die dramatische Erhöhung. Insgesamt hatte der Verband allerdings mit deutlich mehr Geschäftsaufgaben gerechnet. Für 2021 sah der Verband rund 19.000 Läden in ihrer Existenz bedroht. Dass es letztlich deutlich weniger Geschäfte waren, führt Ohlmann unter anderem auf staatliche Hilfen und die Vereinfachungen bei der Kurzarbeit zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2023 08:00 Uhr