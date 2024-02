Für zwei Drittel des Gazastreifens gelten Evakuierungsaufrufe

Jerusalem: Für die Bewohner des Gazastreifens ist das Leben in den letzten Wochen noch einmal deutlich gefährlicher geworden. Inzwischen gelten für rund zwei Drittel des schmalen Küstengebiets Evakuierungsanordnungen. Nach Angaben von UN-Beobachtern ist damit eine Fläche von fast 250 Quadratkilometern betroffen. Vor Beginn des Krieges lebten in diesem Gebiet knapp 1,8 Millionen Palästinenser - und damit 77 Prozent der Bevölkerung. Währenddessen haben Angehörige von in den Gazastreifen verschleppten Frauen aus Israel an deren Schicksal erinnert. In Genf appellierten sie an Diplomaten, mehr Druck auf die Terrororganisation Hamas auszuüben, damit die Geiseln freikommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 09:45 Uhr