Für Wirecard-Untersuchungsausschuss gibt es eine Mehrheit

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof kippt Alkohol- und Grillverbot

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das bayernweite Grillverbot auf öffentlichen Plätzen und das nächtliche Alkoholverbot in München gekippt. In beiden Fällen hielten die Richter die Verbote für unverhältnismäßig. Mit diesem Beschluss ist Grillen an öffentlichen Plätzen in Bayern wieder erlaubt, sofern die allgemeinen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Richter halten es im Kampf gegen das Corona-Virus auch für ausreichend, den Alkoholkonsum lediglich auf einzelnen, stark frequentierten Plätzen zu verbieten, nicht aber in einer ganzen Stadt. Münchens Oberbürgermeister Reiter kündigte eine neue Verordnung an, in der ein Verbot des Alkoholkonsums auf konkrete Hotspots beschränkt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 18:00 Uhr