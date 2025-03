Für mehr Menschen wird der Urlaub laut Studie zu teuer

Reisen ist teurer geworden: Nicht jeder in Deutschland kann es sich noch leisten, im Urlaub wegzufahren. Das zeigt eine ADAC-Studie. Demnach gibt ein Viertel der knapp 3.000 Befragten an, die Urlaubskasse sei in diesem Jahr kleiner als im Vorjahr - ein Drittel dieser Menschen will deshalb ganz aufs Reisen verzichten. Beim Urlaub besonders wichtig ist den Befragten - neben dem Preis - eine intakte Natur und eine unkomplizierte Anreise.

