Für Kulturveranstaltungen in Bayern gilt keine Maskenpflicht mehr

München: Bayerns Theater- und Konzertbesucher müssen künftig während der Vorstellungen keine Masken mehr tragen. Laut Ministerpräsident Söder will das Kabinett diese Regelung heute beschließen. Der CSU-Chef sagte der "Augsburger Allgemeinen", vor und nach der Aufführung gelte die Maskenpflicht aber weiter, also etwa an der Theatergarderobe. Die Staatsregierung will zudem beschließen, dass sich in Bayern jeder auf das Coronavirus testen lassen kann - kostenlos und auch ohne vorliegende Symptome. Geplant ist zudem eine Testoffensive in Pflege- und Altenheimen, in der Kinderbetreuung und in der Fleischindustrie. Bei einem Cateringunternehmen im Kreis Starnberg sind unterdessen 44 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden hatten das Unternehmen bereits am Samstag schließen lassen. Bei dem Caterer arbeiten mehrere Bewohner einer Asylunterkunft - auch dort waren vergangene Woche einige Coronafälle festgestellt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 06:00 Uhr