Für Krankschreibungen ist wieder ein Arztbesuch erforderlich

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Arbeitnehmer, die sich wegen einer Erkältung krankschreiben lassen wollen, müssen dafür wieder beim Arzt vorsprechen. Eine telefonische Krankschreibung ist nicht mehr möglich. Die entsprechende Ausnahmeregelung hatte der Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen am Freitag nicht verlängert - gegen die Empfehlung von Medizinern und Krankenhäusern. Auch die bayerische Gesundheitsministerin Huml nannte den Schritt verfrüht. Es sei zu befürchten, dass Covid-19-Patienten wieder in den Arztpraxen erscheinen und dadurch andere Menschen anstecken, so die CSU-Politikerin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 07:00 Uhr