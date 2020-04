Für Krankschreibung wieder Arztbesuch notwendig

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab morgen müssen Arbeitnehmer, die sich wegen einer Erkältung krankschreiben lassen wollen, wieder beim Arzt vorsprechen. Eine Krankschreibung am Telefon ist nicht mehr möglich. Die entsprechende Ausnahmeregelung hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen nicht verlängert. An dieser Entscheidung gibt es massive Kritik von Gesundheitspolitikern, Gewerkschaften und Verbraucherschützern. Sie fordern die telefonische Krankschreibung auch weiterhin zu ermöglichen. Das Auslaufen der Regelung wurde jedoch damit begründet, dass es in der Corona-Krise eine deutliche Verlangsamung der Dynamik gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 20:00 Uhr