Für Klöckner war die Einführung des Veteranentags "höchste Zeit"

Berlin: Bundestagspräsidentin Klöckner hat den heutigen ersten deutschen Veteranentag als längst überfällig bezeichnet. Es sei höchste Zeit für diesen Schritt gewesen, sagte sie bei der zentralen Veranstaltung am Reichstagsgebäude. Der Tag schaffe öffentliche Sichtbarkeit und Anerkennung für alle, die in den Streitkräften unseres Landes gedient haben. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte zuvor schon auf die Bedeutung von Soldatinnen und Soldaten hingewiesen. Der Einsatz für unser Land und unsere Werte sei gerade in bewegten Zeiten wichtiger denn je, so der CSU-Politiker. Etwa zehn Millionen Deutsche haben Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 17:00 Uhr