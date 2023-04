Kardinal Marx fordert auch Diplomatie im Ukraine-Krieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Taiwan meldet Beginn des chinesischen Militärmanövers

Taipeh: China hat inmitten der zunehmenden Spannungen mit Taiwan nahe der Inselrepublik ein dreitägiges Militärmanöver begonnen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh haben 42 Militärflugzeuge der Volksrepublik die Taiwanstraße überflogen. Außerdem kreuzten dort acht chinesische Kampfschiffe, heißt es. Die Armee bezeichnet das Manöver als ernsthafte Warnung an sogenannte separatistische Kräfte in Taiwan. Alle Unabhängigkeitsbestrebungen müssten unterbunden werden. Taiwans Präsidentin Tsai hatte vergangene Woche in Kalifornien den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, getroffen. Aus Protest verhängte China Sanktionen gegen beteiligte Organisationen in den USA. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet, das sie wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 08:00 Uhr