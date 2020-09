Für falsche Kontakt-Angaben im Restaurant soll ein Bußgeld fällig werden

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit dem frühen Nachmittag beraten Bund und Länder über eine neue Strategie im Kampf gegen Corona in der kommenden Herbst- und Winterzeit. Beschlossen wurde bereits ein Bußgeld von mindestens 50 Euro für falsche Kontaktangaben bei einem Gaststättenbesuch. Geschlossen habe man an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, in den anstehenden Herbstferien nicht in Risikogebiete zu reisen, hieß es. Zudem sollen die herkömmlichen Corona-Labor-Tests künftig durch mehr Schnelltests ergänzt werden.- Im Gespräch ist auch eine Obergrenze von 25 Personen bei privaten Feiern und von 50 Teilnehmern bei Veranstaltung im öffentlichen Raum. Unter bestimmen Voraussetzungen soll zudem ein begrenztes Ausschankverbot von Alkohol greifen. Während der Bund für regional abgestufte Maßnahmen plädiert, fordern einige Länder ein bundesweit einheitliches Regelwerk. Offizielle Ergebnisse sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 17:00 Uhr