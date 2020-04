Für die meisten Schüler in Bayern bleibt es beim Home-Schooling

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch wenn Bayern kommenden Montag mit einem Dreistufenmodell den Schulbetrieb wieder startet, muss sich ein Großteil der Eltern auf weiteren Heim-Unterricht einstellen. Das hat Kultusminister Piazolo am Vormittag angekündigt. Nur 30 bis 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen würden in ein paar Wochen in die Schule gehen. Um wieder alle gleichzeitig zu unterrichten, fehlt laut Piazolo die Kapazität, auch wenn man an einem Konzept mit räumlichen und zeitlichen Schichten arbeite. Der Minister betonte, man habe die Serverleistung der Lernplattform Mebis verzehnfacht. Wenn es doch einmal hängen sollte, bitte er um Verständnis. Dabei verwies er auch auf das Angebot des BR-Telekollegs.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 18:15 Uhr